Oklahoma erhöht Serienführung gegen Minnesota

Oklahoma City Thunder führt im Finale der Western Conference der NBA gegen die Minnesota Timberwolves 2:0.

Das Topteam der Regular Season gewann am Donnerstag das zweite Spiel der „best of seven“-Serie daheim 118:103 und näherte sich damit der ersten Final-Teilnahme seit 13 Jahren weiter an. Den Titel holte der Club bisher einmal (1979). Damals war man noch in Seattle beheimatet gewesen und als SuperSonics angetreten. Der Umzug nach Oklahoma erfolgte vor 17 Jahren.

Gilgeous-Alexander überzeugt

Die Entscheidung im zweiten Spiel führten die Thunder gegen Ende des dritten Viertels herbei, in dem sie ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 24 Punkte ausbauten. Einmal mehr konnten sie sich auf Shai Gilgeous-Alexander verlassen. Der Kanadier, zum wertvollsten Spieler der Regular Season gewählt, steuerte 38 Punkte bei. Die beiden anstehenden Spiele gehen in Minneapolis über die Bühne – dort kann Oklahoma City bereits den Finaleinzug perfekt machen.

NBA-Ergebnis vom Donnerstag – Western-Conference-Finale

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 118:103 – Stand in der Serie: 2:0

(APA)

Bild: Imago