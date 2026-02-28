Oklahoma gewinnt NBA-Spitzenspiel gegen Denver

Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA das hart umkämpfte und hitzige Spitzenspiel in der Western Conference gegen die Denver Nuggets 127:121 nach Verlängerung gewonnen.

Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander wirkte am Freitag erstmals wieder mit, nachdem er fast den gesamten Februar verletzt gefehlt hatte. Der wertvollste Spieler der Vorsaison kam auf 36 Punkte und neun Assists.

Im Schlussviertel kam es zu einer Rudelbildung, weil Lu Dort Denvers Topstar Nikola Jokic abseits des Balls gefoult hatte. Dort wurde des Feldes verwiesen, Jokic und Oklahomas Jaylin Williams erhielten technische Fouls. Titelverteidiger Oklahoma führt die Western Conference knapp vor den San Antonio Spurs an, Denver liegt auf Rang vier.

(APA) Foto: Imago