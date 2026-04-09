Oklahoma sicherte sich Nummer-1-Position im NBA-Play-off

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat sich die Nummer-eins-Position für das Play-off in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga und damit Heimvorteil bis ins Finale gesichert.

Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch (Ortszeit) bei den Los Angeles Clippers 128:110 und steht mit 64 Siegen vorzeitig als bestes Team des Grunddurchgangs fest. Oklahoma hat nun im Play-off u. a. in den ersten zwei Spielen und auch in einem allfälligen siebenten Entscheidungsspiel Heimrecht.

Hinter den Thunder sind die San Antonio Spurs nun fix die Nummer zwei im Westen. Die Texaner kamen auch ohne Star Victor Wembanyama zu einem 112:101-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers, es war ihr 13. Sieg in den letzten 14 Spielen. Eine schlechte Nachricht für Pöltl-Club Toronto Raptors war der 132:120-Sieg von Orlando Magic gegen die Minnesota Timberwolves. Mit dem vierten Triumph in Folge zog das Team aus Florida mit den Kanadiern nach Siegen gleich und bedroht nun Rang sechs, auf dem die Raptors sitzen. Der sechste Platz ist der letzte, der das direkte Play-off-Ticket garantiert.

(APA) / Bild: Imago