Oklahoma wird in NBA vorerst Favoritenrolle gerecht

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist seiner Favoritenrolle in Spiel eins im NBA-Halbfinale der Western Conference gegen die Los Angeles Lakers gerecht geworden.

Trotz eines starken LeBron James siegten die Thunder im heimischen Paycom Center mit 108:90. Ohne den verletzten Luka Doncic entwickelten die Lakers offensiv zu wenig Durchschlagskraft. In der Eastern Conference setzten sich die Detroit Pistons zum Serienauftakt 111:101 gegen die Cleveland Cavaliers durch.

(APA)

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