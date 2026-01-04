Old Violets gewinnen Legendenturnier in Perchtoldsdorf

Die Old Violets, das Legendenteam der Wiener Austria, haben das Legendenturnier 2026 in Perchtoldsdorf gewonnen.

Im Finale setzten sich die Veilchen mit 3:1 gegen die Legenden der Admira durch. Herbert Gager von den Old Violets wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Sein Teamkollege Michael Liendl krönte sich mit acht erzielten Treffern zum Torschützenkönig. Marco Knaller von Finalgegner Admira wurde als Tormann des Turniers ausgezeichnet.

Zahlreiche bekannte Ex-Profis wie Ivica Vastic, Toni Pfeffer, Stefan Maierhofer und Jimmy Hoffer standen dabei auf dem Parkett. Vertreten waren unter anderem Mannschaften von Rapid, Austria, Admira, Vienna, dem Wiener Sport-Club, GAK/Sturm Graz, Team West sowie eine Auswahl aus der Wiener Liga.

Das Legendenturnier in Perchtoldsdorf zum Nachsehen