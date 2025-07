Olimpija Ljubljana verpflichtet Luka Brajkovic

Luka Brajkovic geht in Slowenien bei Olimpija Ljubljana in seine vierte Saison als Basketball-Profi. Der 26-jährige Center aus Feldkirch hat nach Angaben vom Freitag einen Zweijahresvertrag beim Double-Gewinner der vergangenen vier Spieljahre unterzeichnet.

Er wird mit seinem neuen Team auch im Eurocup, dem zweithöchsten kontinentalen Bewerb für Vereinsmannschaften, und in der ABA (Adriatic Basketball Association) League antreten.

Brajkovic wird damit in der kommenden Saison auch in Wien zu sehen sein. In der ABA League (Gruppe B) ist der BC Vienna einer der Gegner der Slowenen. Im Eurocup darf sich der 2,08 Meter große Nationalteamspieler, der in Österreichs anstehenden WM-Vorqualifikation jedoch nicht mit von der Partie ist, gegen Teams wie Manresa (ESP), Aris Saloniki (GRE), Venezia (ITA), Klaipeda (LTU) oder Hamburg (GER) beweisen. Der 26-Jährige bereitet sich aktuell in Belgrad auf die neue Saison vor.

