Olmos Entscheidung gefallen

Leipzigs Dani Olmo ist nach einer starken Europameisterschaft ein gefragter Mann. Nun bestätigt der Spanier, dass er für sich eine Entscheidung getroffen hat, wie es für ihn weitergeht.

Wo spielt Dani Olmo in der kommenden Saison? Ein Verbleib bei RB Leipzig ist möglich, nach Sky-Informationen aber eher unwahrscheinlich. Bis zum 20. Juli gilt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die besagt, dass der Spielmacher RB für 60 Millionen Euro verlassen darf. Doch die Sachsen sind auch danach gesprächsbereit.

Der FC Bayern hat ihn auf dem Zettel, aber aktuell mit Teamkollege Xavi und Desire Doue von Stade Rennes noch andere Prioritäten. Auch Manchester City ist interessiert, zudem wurde zuletzt auch berichtet, dass Atletico seinen Hut in den Ring geworfen habe.

Und dann ist da natürlich sein Jugendklub FC Barcelona, der schon seit Jahren mit einer Rückkehr liebäugelt. Die Mundo Deportivo meldet am Donnerstag, dass Barca alles erdenklich mögliche versuchen wird, um Olmo und Bilbaos Nico Williams zu verpflichten.

Olmo hat sich entschieden

Olmo selbst weiß auf jeden Fall schon, wo für ihn die Reise hinführen soll. In einem Interview mit der Marca wurde er auf das Interesse aus Barcelona angesprochen und antwortete deutlich: „Meine Berater, die sich damit beschäftigen, wissen schon, was ich machen will“, so der 26-Jährige.

Und weiter: „Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleiben werde, wir werden sehen. Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde, und was ich tun möchte, ist gewinnen. Es gibt mehrere Optionen, wir werden sehen, was passiert.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago