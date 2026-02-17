Logout
Olympia 2026 für Österreich bereits vierterfolgreichste Winterspiele

Die Winterspiele 2026 sind für Österreich bereits zum jetzigen Zeitpunkt die vierterfolgreichsten in der Olympia-Geschichte, sofern man nicht nach Medaillenanzahl, sondern nach Medaillenfarbe reiht.

Nach Silber für Johannes Lamparter hält das ÖOC nach 75 von 116 Bewerben bei 16 Medaillen (5 Gold, 8 Silber, 3 Bronze). Ein besseres Endergebnis brachten nur die Spiele in Turin 2006 (9/7/7 – 84 Bewerbe), Peking 2022 (7/7/4 – 109) und Albertville 1992 (6/7/8 – 57).

In puncto Medaillenanzahl liegt man noch knapp hinter der Ausbeute von Sotschi 2014, Vancouver 2010, Salt Lake City 2002 und Nagano 1998 (jeweils 17).

Die österreichische Olympia-Medaillenbilanz bei Winterspielen

Jahr / Austragungsort Gold Silber Bronze Gesamt
2006 Turin 9 7 7 23
2022 Peking 7 7 4 18
1992 Albertville 6 7 8 21
2026 Mailand/Cortina * 5 8 3 16
2018 Pyeongchang 5 3 6 14
2014 Sotschi 4 9 4 17
2010 Vancouver 4 6 7 17
1964 Innsbruck 4 5 3 12
1956 Cortina d’Ampezzo 4 3 4 11
1998 Nagano 3 5 9 17
1988 Calgary 3 5 2 10
2002 Salt Lake City 3 4 10 17
1968 Grenoble 3 4 4 11
1980 Lake Placid 3 2 2 7
1952 Oslo 2 4 2 8
1994 Lillehammer 2 3 4 9
1976 Innsbruck 2 2 2 6
1924 Chamonix 2 1 0 3
1948 St. Moritz 1 3 4 8
1960 Squaw Valley 1 2 3 6
1972 Sapporo 1 2 2 5
1936 Garmisch-Partenk. 1 1 2 4
1932 Lake Placid 1 1 0 2
1928 St. Moritz 0 3 1 4
1984 Sarajevo 0 0 1 1

* nach 75 von 116 Bewerben

