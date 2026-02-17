Olympia 2026 für Österreich bereits vierterfolgreichste Winterspiele
Die Winterspiele 2026 sind für Österreich bereits zum jetzigen Zeitpunkt die vierterfolgreichsten in der Olympia-Geschichte, sofern man nicht nach Medaillenanzahl, sondern nach Medaillenfarbe reiht.
Nach Silber für Johannes Lamparter hält das ÖOC nach 75 von 116 Bewerben bei 16 Medaillen (5 Gold, 8 Silber, 3 Bronze). Ein besseres Endergebnis brachten nur die Spiele in Turin 2006 (9/7/7 – 84 Bewerbe), Peking 2022 (7/7/4 – 109) und Albertville 1992 (6/7/8 – 57).
In puncto Medaillenanzahl liegt man noch knapp hinter der Ausbeute von Sotschi 2014, Vancouver 2010, Salt Lake City 2002 und Nagano 1998 (jeweils 17).
Die österreichische Olympia-Medaillenbilanz bei Winterspielen
|Jahr / Austragungsort
|Gold
|Silber
|Bronze
|Gesamt
|2006 Turin
|9
|7
|7
|23
|2022 Peking
|7
|7
|4
|18
|1992 Albertville
|6
|7
|8
|21
|2026 Mailand/Cortina *
|5
|8
|3
|16
|2018 Pyeongchang
|5
|3
|6
|14
|2014 Sotschi
|4
|9
|4
|17
|2010 Vancouver
|4
|6
|7
|17
|1964 Innsbruck
|4
|5
|3
|12
|1956 Cortina d’Ampezzo
|4
|3
|4
|11
|1998 Nagano
|3
|5
|9
|17
|1988 Calgary
|3
|5
|2
|10
|2002 Salt Lake City
|3
|4
|10
|17
|1968 Grenoble
|3
|4
|4
|11
|1980 Lake Placid
|3
|2
|2
|7
|1952 Oslo
|2
|4
|2
|8
|1994 Lillehammer
|2
|3
|4
|9
|1976 Innsbruck
|2
|2
|2
|6
|1924 Chamonix
|2
|1
|0
|3
|1948 St. Moritz
|1
|3
|4
|8
|1960 Squaw Valley
|1
|2
|3
|6
|1972 Sapporo
|1
|2
|2
|5
|1936 Garmisch-Partenk.
|1
|1
|2
|4
|1932 Lake Placid
|1
|1
|0
|2
|1928 St. Moritz
|0
|3
|1
|4
|1984 Sarajevo
|0
|0
|1
|1
* nach 75 von 116 Bewerben
(APA) / Bild: GEPA