Rund zwölf Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo ist gut die Hälfte aller Tickets verkauft worden.

Wie das Organisationskomitee am Donnerstag mitteilte, wurden bisher über 850.000 von insgesamt 1,6 Millionen Tickets verkauft. Besonders begehrte Sportarten bei den Bestellungen seien Eishockey, Biathlon und Ski-Langlauf. Aber auch Skibergsteigen, das neu im olympischen Programm ist, sei fast ausverkauft.

Für einige Disziplinen wie Ski alpin, Bob, Rodeln, Skispringen oder Curling waren zuletzt auf dem offiziellen Portal aber keine Einzeltickets mehr erhältlich, sondern nur noch teure Hospitality-Angebote. Laut Veranstalter waren mehr als die Hälfte aller Eintrittskarten für jeweils weniger als 100 Euro zu haben.

(APA) / Bild: Imago