Olympia heute: Die Bewerbe am Mittwoch

Die Olympische Spiele werden vom Freitag, 26. Juli bis zum Sonntag, 11. August 2024, in Paris ausgetragen. Die Fußball- und Rugbyturniere beginnen bereits am 24. Juli und das Handballturnier am 25. Juli. Diese Bewerbe findet heute bei Olympia statt.



Mittwoch, 24. Juli

Fußball (Herren)

15 Uhr: Argentinien – Marokko (Gruppe B)

15 Uhr: Uzbekistan – Spanien (Gruppe C)

17 Uhr: Guinea – Neuseeland (Gruppe A)

17 Uhr: Ägypten – Dominikanische Republik (Gruppe C)

19 Uhr: Irak – Ukraine (Gruppe B)

19 Uhr: Japan – Paraguay (Gruppe D)

21 Uhr: Frankreich USA (Gruppe A)

21: Uhr: Mali – Israel (Gruppe D)

7er-Rugby

15:30 Uhr: Samoa – Australien (Gruppe B)

16 Uhr: Argentinien – Kenia (Gruppe B)

16:30 Uhr: Frankreich – USA (Gruppe C)

17 Uhr: Fidschi – Urugauy (Gruppe C)

17:30: Irland – Südafrika (Gruppe A)

18 Uhr: Neuseeland – Japan (Gruppe A)

19 Uhr: Australien – Kenia (Gruppe B)

19:30 Uhr: Argentinien – Samoa (Gruppe B)

20 Uhr: Frankreich – Uruguay (Gruppe C)

20:30 Uhr: Fidschi – USA (Gruppe C)

21 Uhr: Irland – Japan (Gruppe A)

21:30 Uhr: Neuseeland – Südafrika (Gruppe A)

Bild: Imago