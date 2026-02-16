Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Dienstag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Dienstag.

Nordische Kombination – Bewerb Männer (10:00)

Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger

Biathlon – Staffel Männer (14:30)

Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger

Snowboard – Slopestyle Frauen (13:00)

Anna Gasser

Eiskunstlauf – Frauen Kurzprogramm (18:45)

Olga Mikutina

Bob – Zweier Männer (19:00)

Markus Treichl/Daniel Bertschler, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi

Freeski – Big Air Männer (19:30)

Matej Svancer

(APA) Foto: GEPA