Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Dienstag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Dienstag.
Nordische Kombination – Bewerb Männer (10:00)
Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger
Biathlon – Staffel Männer (14:30)
Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger
Snowboard – Slopestyle Frauen (13:00)
Anna Gasser
Eiskunstlauf – Frauen Kurzprogramm (18:45)
Olga Mikutina
Bob – Zweier Männer (19:00)
Markus Treichl/Daniel Bertschler, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi
Freeski – Big Air Männer (19:30)
Matej Svancer
(APA) Foto: GEPA