Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Donnerstag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Donnerstag (19. Februar).

Nordische Kombination – Männer Teamsprint Großschanze, Springen (10:00) und Langlauf 2 x 7,5 km (14:00)

Stefan Rettenegger/Johannes Lamparter

Eisschnelllauf – Männer 1.500 m (16:30)

Alexander Farthofer, Gabriel Odor

Skibergsteigen – Sprint Frauen und Männer, Vorläufe (9:50), Halbfinale (12:55) und Finale (13:55)

Johanna Hiemer, Paul Verbnjak

Eiskunstlauf – Frauen Kür (19:00)

Olga Mikutina

Ski Freestyle – Männer Halfpipe, Qualifikation (10:30)

Sam Baumgartner

Bild: GEPA