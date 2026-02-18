Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Donnerstag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Donnerstag (19. Februar).
Nordische Kombination – Männer Teamsprint Großschanze, Springen (10:00) und Langlauf 2 x 7,5 km (14:00)
Stefan Rettenegger/Johannes Lamparter
Eisschnelllauf – Männer 1.500 m (16:30)
Alexander Farthofer, Gabriel Odor
Skibergsteigen – Sprint Frauen und Männer, Vorläufe (9:50), Halbfinale (12:55) und Finale (13:55)
Johanna Hiemer, Paul Verbnjak
Im Kampf um Medaillen und Aufmerksamkeit: Skibergsteigen erstmals olympisch
Eiskunstlauf – Frauen Kür (19:00)
Olga Mikutina
Ski Freestyle – Männer Halfpipe, Qualifikation (10:30)
Sam Baumgartner
Bild: GEPA