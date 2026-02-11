Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Donnerstag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Donnerstag.

Ski alpin – Damen Super-G (11:30)

Cornelia Hütter, Ariane Rädler, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner

Skilanglauf – Frauen 10 km Skating (13:00)

Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober

Snowboard – Männer Cross, Qualifikation (13:45)

Alessandro Hämmerle, Jakob Dusek, Lukas Pachner, David Pickl

Rodeln – Team-Staffel (18:30)

Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp

Skeleton – Männer, 1. und 2. Lauf (9:30)

Samuel Maier, Florian Auer

