Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Freitag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Freitag (20. Februar).
Frauen Ski Cross, Qualifikation (10:00) und Final-Läufe (12:00)
Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner
Männer Halfpipe Qualifikation (10:30/Finale 19:30)
Sam Baumgartner
Eisschnelllauf – Frauen 1.500 m (16:30)
Jeannine Rosner
Frauen Zweier, 1. und 2. Lauf (18:00/19:50)
Katrin Beierl/Christania Williams
