Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Freitag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Freitag (20. Februar).

Frauen Ski Cross, Qualifikation (10:00) und Final-Läufe (12:00)

Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner

Männer Halfpipe Qualifikation (10:30/Finale 19:30)

Sam Baumgartner

Eisschnelllauf – Frauen 1.500 m (16:30)

Jeannine Rosner

Frauen Zweier, 1. und 2. Lauf (18:00/19:50)

Katrin Beierl/Christania Williams

Bild: GEPA