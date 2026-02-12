Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Freitag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Freitag.

Skilanglauf – Männer 10 km Skating (12:00)

Mika Vermeulen, Benjamin Moser

Biathlon – Männer 10 km Sprint (14:00)

Simon Eder, David Komatz, Dominic Unterweger, Fabian Müllauer

Snowboard – Frauen Cross, Qualifikation (10:00), K.o.-Läufe (13:30)

Pia Zerkhold

Skeleton

Männer, 3. und 4. Lauf (19:30) Samuel Maier, Florian Auer

Frauen, 1. und 2. Lauf (16:00) Janine Flock

(APA)/Bild: GEPA