Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Samstag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Samstag (21. Februar).

Biathlon – Frauen Massenstart 12,5 km (14:15)

Anna Andexer, Lisa Hauser

Skibergsteigen – Mixed-Staffel (13:30)

Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher

Ski Freestyle – Ski Cross Männer, Qualifikation (10:00) und Final-Läufe (12:00)

Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher

Eisschnelllauf – Frauen und Männer Massenstart (15:00)

Anna Molnar, Jeannine Rosner, Alexander Farthofer, Gabriel Odor

Bob – Männer Vierer, 1. und 2. Lauf (10:00)

Markus Treichl/Sascha Stepan/Markus Sammer/Kristian Huber; Jakob Mandlbauer/Sebastian Mitterer/Daiyehan Nichols-Bardi/Daniel Bertschler

Frauen Zweier, 3. und 4. Lauf (19:00)

Katrin Beierl/Christania Williams

Bild: GEPA