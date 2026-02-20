Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Samstag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Samstag (21. Februar).
Biathlon – Frauen Massenstart 12,5 km (14:15)
Anna Andexer, Lisa Hauser
Skibergsteigen – Mixed-Staffel (13:30)
Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher
Ski Freestyle – Ski Cross Männer, Qualifikation (10:00) und Final-Läufe (12:00)
Eisschnelllauf – Frauen und Männer Massenstart (15:00)
Anna Molnar, Jeannine Rosner, Alexander Farthofer, Gabriel Odor
Bob – Männer Vierer, 1. und 2. Lauf (10:00)
Markus Treichl/Sascha Stepan/Markus Sammer/Kristian Huber; Jakob Mandlbauer/Sebastian Mitterer/Daiyehan Nichols-Bardi/Daniel Bertschler
Frauen Zweier, 3. und 4. Lauf (19:00)
Katrin Beierl/Christania Williams
Bild: GEPA