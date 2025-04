Olympiasieger Bontus erleidet Kreuzbandriss

Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat sich am Samstag bei einem Skiunfall einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Das gab der Österreichische Segelverband am Sonntag bekannt. Demnach wurde der 24-Jährige noch am Samstagabend in der Privatklinik Hochrum operiert. Der Eingriff verlief erfolgreich, Bontus verließ die Klinik bereits wieder. Es ist für den Niederösterreicher nach 2020 der zweite Kreuzbandriss im linken Knie.

„Ich habe immer gesagt, und ich glaube auch weiterhin fest daran, dass alles im Leben aus einem Grund passiert – auch diesmal. Nach dem erfolgreichen Auftakt vor Palma de Mallorca gleicht die Verletzung zwar einer absoluten Vollbremsung in meiner laufenden Olympia-Kampagne, aber ich bleibe auf Spur“, wird Österreichs Sportler des Jahres 2024 in der Aussendung zitiert.

Bontus will schnell wieder fit werden

Er wird in den kommenden Tagen mit den ersten Physiotherapieeinheiten beginnen. „Die Rehabilitation ist definitiv eine große Herausforderung, der ich mich aber mit meinem positiven Mindset umgehend gestellt habe, um so rasch wie möglich wieder voll fit und konkurrenzfähig zu sein“, sagte Bontus. Am 5. April war er bei der „Trofeo Princesa Sofia“ vor Palma de Mallorca Dritter geworden. Großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

(APA) / Bild: GEPA