Olympique Marseille gewinnt wildes Spiel gegen Sporting Lissabon

Blitztor, Slapstick-Treffer, Rote Karte, Rudelbildung. Die Champions-League-Partie am 3. Spieltag zwischen Olympique Marseille und Sporting Lissabon hatte einige Highlights zu bieten.

Dabei ging das Spiel für die Gäste gut los. Trincao brachte Sporting nach nur 51 Sekunden in Führung. Danach lief aber alles gegen die Gäste aus Portugal. Keeper Antonio Adan patzte und Stürmerstar Alexis Sanchez nützte diesen Fehler eiskalt zum Ausgleich aus (13.). Amine Harit traf nur kurz darauf per Kopf zur Führung der Gastgeber (16.), wieder sah Adan nicht gut aus. Nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums machte der Sporting-Keeper seinen rabenschwarzen Abend perfekt und wurde mit Rot vom Platz gestellt (25.). Es dauerte nicht lange, dann musste Ersatzkeeper Franco Israel bereits hinter sich greifen. Leonardo Balerdi erhöhte für Marseille und stellte auf 3:1 (28.). Noch in Halbzeit eins gab es nach einem Foul an Nuno Tavares auch eine Rudelbildung, Ricardo Esgaio und Jordan Veretout holten für beide Seiten Gelbe Karten ab.

Einer spektakulären ersten Hälfte stand eine eher ereignisarme zweite Halbzeit gegenüber. Chancel Mbemba erhöhte in der Schlussphase der Partie noch auf 4:1 für die Gastgeber, die Portugiesen konnten dem nichts mehr entgegensetzen. Sanchez vergab im Finish eine Topchance auf das fünfte Tor. Sporting gibt erstmals in der aktuellen Champions-League-Gruppenphase Punkte ab, Marseille holt den ersten „Dreier“.

Die Tore im Video

Blitzstart! Trincao trifft nach 51 Sekunden zum 1:0 für Sporting (1.)

Sanchez nützt einen Adan-Patzer zum Ausgleich – 1:1 (13.)

Harit dreht das Spiel für Marseille – 2:1 (16.)

Fauxpas! Adan wird vom Platz gestellt (23.)

Balerdi trifft zum 3:1 für Marseille (28.)

Der Schlusspunkt durch Mbemba – 4:1 (84.)

Bild: Imago