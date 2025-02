Optimismus pur! Mercedes stellt neuen Boliden vor

Zwei Tage vor den Wintertests hat Mercedes seinen Boliden für die anstehende Formel-1-Saison präsentiert.

Große aerodynamische Überraschungen bietet der W16 nicht, dennoch will Mercedes in der „aufregenden neuen Ära“ nach Lewis Hamilton vorne mitfahren. „Ich erwarte, dass es dieses Jahr noch enger wird“, sagte Teamchef Toto Wolff.

Optimismus wird groß geschrieben

„Wir müssen in Bestform sein, wenn wir in dieser Saison um die Meisterschaft mitkämpfen wollen“, erklärte der 53-Jährige. Nach dem Abgang von Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ferrari sitzen der Brite George Russell (27) und der italienische Rookie Kimi Antonelli (18) in den beiden Cockpits – zum ersten Mal in der Geschichte des Werksteams sitzt kein amtierender oder ehemaliger Weltmeister im Cockpit.

Fahrerpaarung macht Hoffnung

„George hat bewiesen, dass er einer der allerbesten Fahrer im Feld ist und um die Fahrermeisterschaft mitfahren kann, wenn wir ihm ein entsprechendes Auto zur Verfügung stellen“, sagte Wolff. Antonelli wiederum habe das „nötige Talent, um an der Spitze des Sports Großes zu erreichen, aber dies ist seine Rookie-Saison und es wird zwangsläufig Höhen und Tiefen geben.“

In der letzten Saison vor den drastischen Regeländerungen 2026 ist dieses Jahr für die Teams ein Balanceakt. „Jedes Team muss entscheiden, wo es seine Ressourcen einsetzt, um dieses Jahr auf der Strecke wettbewerbsfähig zu sein und sich für 2026 und darüber hinaus zu rüsten“, erklärte der Technische Direktor James Allison. Mercedes überarbeitete seine aerodynamischen Oberflächen und wollte die Probleme der vergangenen Saison, etwa unterschiedliche Reifentemperaturen sowie das anfällige Verhalten in langsamen Kurven, verbessern.

Die Vorbereitungstests finden vom 26. bis 28. Februar in Bahrain statt. In Melbourne/Australien startet die Saison (16. März).

(sport.sky.de/SID) / Bild: Mercedes