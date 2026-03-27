Orlando Magic beenden Niederlagen-Serie

Die Orlando Magic haben ihre Niederlagen-Serie in der NBA beendet und das Heimspiel gegen die Sacramento Kings gewonnen.

Durch das 121:117 ist das Team in der Eastern Conference wieder gleichauf mit den achtplatzierten Miami Heat und den Charlotte Hornets. Alle drei Teams kommen auf 39 Siege und 34 Niederlagen. Davor stehen die Atlanta Hawks (41/32), die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl (40/32) und die Philadelphia 76ers (40/33).

Nur die besten sechs Teams sind sicher für die Playoffs qualifiziert. Auf den Plätzen sieben bis zehn geht es in einem Mini-Turnier um zwei weitere Tickets. Bester Mann beim Orlando-Sieg war Paolo Banchero mit einer Ausbeute von 30 Punkten, Desmond Bane kam auf 23 Zähler.

Tabellenführer Detroit Pistons holte ein 129:108 gegen die New Orleans Pelicans und hielt den Vorsprung auf die Boston Celtics. Die New York Knicks auf Rang drei verloren 103:114 gegen die Hornets und verpassten es durch die Niederlage, die Play-off-Teilnahme bereits perfekt zu machen.

(APA)/Bild: Imago