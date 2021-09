Osaka sagt Teilnahme in Indian Wells ab

Naomi Osaka wird fix beim Tennis-WTA-1000-Turnier in Indian Wells Anfang Oktober fehlen. “Wir freuen uns darauf, dich 2022 zu sehen, Naomi”, twitterten die Turnierveranstalter. Die Absage kam nicht überraschend, hatte die Weltranglistenachte aus Japan doch bereits nach dem Out bei den US Open in der 3. Runde angekündigt, eine Pause einlegen zu wollen. Osaka hatte vor mehr als drei Monaten öffentlich gemacht, dass sie unter Depressionsphasen leidet.

Nach ihrem Rückzug von den French Open legte die vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin eine Pause bis zu den Olympischen Spielen in Tokio ein, wo sie als Lokalmatadorin enttäuschend früh im Achtelfinale ausschied. Nun folgt die nächste Turnierpause.

(APA/Reuters)

