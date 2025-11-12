Oscar wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Aufgrund von Herzproblemen befindet sich der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Oscar im Krankenhaus.

Der 34-Jährige habe während eines Belastungstrainings auf dem Ergometer über Unwohlsein geklagt, sei zu Boden gestürzt und für zwei Minuten bewusstlos gewesen, berichtete der TV-Sender Globo. Oscar, Torschütze beim 1:7 Brasiliens im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland, habe umgehend Hilfe erhalten und sei in stabilem Zustand, hieß es weiter.

Der Offensivspieler erwäge nun, seine Karriere zu beenden. Sein Vertrag beim FC Sao Paulo läuft noch bis Ende 2027. Zuvor hatte er acht Jahre lang in China in Shanghai gespielt. In Europa war er beim FC Chelsea aktiv, gewann mit den Londonern die Europa League und wurde zweimal englischer Meister. Sein Wechsel nach China im Januar 2017 im Alter von nur 25 Jahren hatte für Verwunderung gesorgt.

