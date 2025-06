Österreichs Männer haben bei der 3×3-Basketball-WM in Ulaanbaatar nach einem 18:21 gegen Lettland zum Playoff-Auftakt das Viertelfinale verpasst.

Toni Blazan, Quincy Diggs und Fabio Söhnel hielten sich gut, wie am Vortag zum Gruppen-Ausklang mussten sie ohne Matthias Linortner antreten. Der hatte sich in der Mongolei schon am Dienstag eine Knieverletzung zugezogen, es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Die ÖBV-Frauen waren in der Gruppenphase ausgeschieden.

(APA) / Foto: IMAGO