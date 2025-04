Ovechkin führt Capitals zum Auftaktsieg – Niederlage für Edmonton

Eishockey-Superstar Alexander Ovechkin hat seine Washington Capitals mit einer Glanzleistung zum Auftaktsieg in den Playoffs geführt. In Spiel eins der Achtelfinalserie gegen die Montreal Canadiens war der 39-Jährige an allen drei Toren beteiligt und traf in der Overtime zum entscheidenden 3:2. Damit feierte der Russe eine persönliche Premiere und einen Rekord.

Ovechkin, seit Anfang April der erfolgreichste Torjäger der NHL, erzielte in seinem 152. Einsatz in der Postseason sein erstes Tor in der Verlängerung. „Ein Tor ist ein Tor“, sagte Ovechkin nach dem Sieg zufrieden: „Wenn man zum Tor geht, passieren gute Dinge.“ Der Stürmer ist nun der älteste Spieler in der Geschichte der Playoffs, der an allen Toren seines Teams beteiligt war.

Es war sein insgesamt 897. Treffer, mit Nummer 895 hatte Ovechkin NHL-Legende Wayne Gretzky vor zwei Wochen überholt. „Der Typ ist der beste Spieler der Welt. Was soll man sonst noch sagen?“, sagte Capitals-Torhüter Logan Thompson: „Es ist ein Privileg, sein Teamkollege zu sein.“

Das 1:0 in der 19. Minute hatte Ovechkin selbst erzielt, das 2:0 durch Anthony Beauvillier im zweiten Drittel vorbereitet (33.). Nach 2:26 Minuten in der Overtime spielte Beauvillier in die Mitte und Ovechkin traf entscheidend. Mit seinem 74. Playoff-Tor erreichte der Routinier den 13. Platz in der Liste der Playoff-Torschützen. „Er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht“, sagte Beauvillier.

Bei Edmonton-Pleite: Draisaitl feiert Comeback

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl war bei seinem Comeback schnell wieder auf Betriebstemperatur, hat mit den Edmonton Oilers aber auf dramatische Weise einen Fehlstart in die Playoffs hingelegt. Der kanadische NHL-Vizemeister verlor sein Auftaktspiel bei den Los Angeles Kings nach einer bemerkenswerten Aufholjagd 5:6, in der Best-of-seven-Serie steht es damit 0:1.

Draisaitl, der wegen einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung die letzten sieben Hauptrundenspiele verpasst hatte, erzielte sechs Sekunden vor der zweiten Pausensirene per Direktabnahme den ersten Treffer für Edmonton in dieser Meisterrunde – es war das 1:4 (40.). Die Gäste wehrten sich nach Kräften gegen die drohende Pleite, gingen nach ereignisreichen Schlussminuten in Kalifornien aber doch leer aus.

Andrei Kuzmenko (3.), Quinton Byfield (20.), Adrian Kempe (35.) und Phillip Danault (38.) sorgten für die scheinbar beruhigende 4:0-Führung der Kings, dann verkürzten Draisaitl und Mattias Janmark (43.). Kevin Fiala erhöhte blitzschnell wieder (45.), Corey Perry erzielte wenig später das 3:5 (48.), Zach Hyman das 4:5 (58.) und Superstar Connor McDavid das 5:5 (59.). Als alles nach Verlängerung aussah, schoss Danault das Siegtor (60.).

Die Oilers und Kings treffen zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde aufeinander, im Dauerduell hatte zuletzt immer Edmonton die Oberhand behalten. L.A. unterstrich zum Auftakt seine Heimstärke, kein anderes Team war in der abgelaufenen Hauptrunde zu Hause erfolgreicher gewesen.

Für Draisaitl, der sich mit 52 Toren erstmals in seiner NHL-Karriere die Maurice Richard Trophy verdiente, ist es der nächste Anlauf Richtung Traumziel Stanley Cup. Im Vorjahr war der Kölner mit Edmonton erst im Finale an den Florida Panthers gescheitert (3:4).

