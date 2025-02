Overtime-Sieg! Rossi Matchwinner im Österreicher-Duell mit Kasper

Marco Rossi hat das erste Österreicher-Duell in der NHL nach sechs Jahren gewonnen und ist mit seinem Treffer in der Verlängerung zum Matchwinner geworden.

Der Vorarlberger feierte am Samstag mit Minnesota Wild einen 4:3-Auswärtssieg gegen die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper. Rossi bereitete den späten Ausgleichstreffer (59.) vor und traf nach 3:35 Minuten der Overtime zum Sieg. Am Dienstag steigt das Retourmatch in St. Paul.

Die beiden österreichischen Stürmer spielten in der ersten Linie und trafen so auch direkt aufeinander. Detroit führte 3:1, ehe Rossi im Finish zum Matchwinner wurde. 91 Sekunden vor Schluss verwertete Marcus Foligno einen Pass des 23-jährigen Centers zum 3:3-Ausgleich. In der Verlängerung musste Rossi auf die Strafbank, unmittelbar nach Ablauf der zwei Minuten zog er alleine auf Torhüter Cam Talbot zu und brachte den Puck im Gehäuse unter.

Detroit war zweimal mit zwei Treffern in Führung gelegen. Zunächst trafen Alex DeBrincat (8.) und Dylan Larkin (26./PP). Der Kapitän nutzte ein Überzahlspiel während einer Zweiminutenstrafe von Rossi und stocherte nach einem Stangenschuss von DeBrincat den Puck über die Linie. Das Tor wurde nach Video-Check gegeben. Auch Minnesota nutzte das erste Powerplay und verkürzte dank Vinnie Hinostroza (29.). Die Red Wings schlugen aber auch in ihrem zweiten Überzahlspiel zu, Lucas Raymond (41.) erhöhte auf 3:1. Matt Boldy (54.) brachte die Gäste auf 2:3 heran, ehe Rossi seine großen Auftritte hatte. Der Center hält nach 56 Spielen mit 20 Toren und 29 Assists bei 49 Scorerpunkten.

Minnesota und Detroit auf Playoff-Kurs

Nach dem ersten Spiel nach der zweiwöchigen NHL-Pause wegen des Viernationen-Turniers liegen sowohl Minnesota als auch Detroit auf Playoff-Kurs. Minnesota nimmt Rang drei der Central Division ein, Detroit ist auf dem letzten Wild-Card-Platz der Eastern Conference. Nach dem Trainerwechsel Ende Dezember sind die Red Wings unter Todd McLellan seit Jahresbeginn das drittbeste Team und dürfen nach einem schwachen Saisonstart wieder auf die erste Play-off-Teilnahme seit 2016 hoffen.

Kasper gegen Rossi war das erste Aufeinandertreffen österreichischer Profis in einem NHL-Spiel seit sechs Jahren. Am 17. Februar 2019 gewannen die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl mit 3:1 gegen die Detroit Red Wings mit Thomas Vanek.

(APA)/Bild: Imago