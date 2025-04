Owetschkin nur noch drei Tore hinter Gretzky-Rekord

Owetschkin traf in der 16. Minute zum 2:0 und hält nun bei 38 Saisontreffern. Der Flügelstürmer hat noch acht Spiele, um den Gretzky-Rekord noch in dieser Saison zu brechen.

Kasper und Co. kassierten späten Ausgleich

Die Detroit Red Wings verloren mit Marco Kasper bei den St. Louis Blues mit 1:2 nach Verlängerung und haben vor den ausstehenden acht Runden vier Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze. Die Red Wings gingen durch J.T. Compher in der 46. Minute in Führung, kassierten 29 Sekunden vor der Schlusssirene aber den Ausgleich. Dank eines Treffers von Cam Fowler in der vierten Minute der Overtime feierte St. Louis den zehnten Sieg hintereinander und verdrängte Minnesota Wild (Marco Rossi) auf den letzten Aufstiegsplatz in der Western Conference.

(APA)

