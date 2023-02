Owetschkin pausiert aus familiären Gründen

via

via Sky Sport Austria

Russlands Eishockey-Star Alexander Owetschkin vom NHL-Club Washington Capitals wird wegen eines familiären Problems auf unbestimmte Zeit dem Eis fernbleiben.

Dies teilte Capitals-Trainer Peter Laviolette mit. „Das Leben ist manchmal schwierig. Wenn es um die eigene Familie und die Eltern geht, ist das das Wichtigste. Er wird im Moment mit einigen Dingen zu kämpfen haben und wir werden ihn unterstützen. Ich sehe ihn in absehbarer Zeit nicht wieder bei uns“, sagte der Coach.

Owetschkin ist mit 37 Jahren immer noch der beste Torschütze der Capitals und hat in dieser Saison in 54 Spielen 32 Tore erzielt. Seine Gesamtpunktzahl von 812 macht ihn hinter Wayne Gretzky (894) zum zweitbesten Torschützen in der Geschichte der NHL.

(APA)/Bild: Imago