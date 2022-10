Pacult nach Blitztreffer zum 0:1: „Waren ein paar noch in der Kabine“

Austria Klagenfurt verliert am 14. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga durch einen Treffer in der 91. Minute von Valentino Müller mit 2:3. Das 0:1 für die WSG Tirol fiel jedoch bereits nach nur 80 Sekunden. Über den frühen Rückstand zeigte sich der Klagenfurt-Coach nicht begeistert: „Da waren ein paar wahrscheinlich noch in der Kabine“. An diesem Tor macht Pacult auch die Niederlage fest: „Haben leider eine Minute nicht aufgepasst. So ist die Niederlage zu erklären“.