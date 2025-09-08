Padbol Nations Cup 2025: Spanien verteidigt Titel

Spanien hat seinen Titel beim 4. Padbol Nations Cup 2025 erfolgreich verteidigt. Gabriel von Turnier-Neuling Brasilien wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Superstar Juanal konnte sein erfolgreiches Comeback mit einem Finalsieg gegen Portugal krönen.

In einem packenden und hochklassigen Semfinale sorgte Juanal (Padbol-Weltmeister 2013 und 2017, als Messi des Padbol bezeichnet) nach drei Sätzen gegen den regierenden Weltmeister Rumänien im Tie-Break für den Matchball und Einzug ins Endspiel. Er hatte seine Laufbahn schon beendet, der Reiz, zum Nations Cup nach Österreich kommen zu können, hat ihn zum Comeback, war aber größer. Und so waren seine dreijährige Tochter und sein Frau Augenzeuginnen beim 6:3/6:2-Finalsieg in zwei Sätzen gegen Portugal.

Gabriel: Ein neuer Stern am Padbol-Himmel

Brasilien erreichte beim ersten Antreten an einem Padbol Nations Cup den vierten Endrang. Das Team war überglücklich, bis in das Spiel um Platz 3 vorzudringen, in die Weltmeister Rumänien routinierter und schließlich mit 6:1/6:3 siegreich geblieben ist. Dass aber die teilnehmenden Teams den jungen Gabriel zum „MVP“ kürten, ging nicht spurlos am talentierten Brasilianer vorbei. Dicke Freudentränen begleiteten ihn bei der Siegerehrung.

Die 12 teilnehmenden Mannschaften sorgten im neu errichteten Padbol Park Ebreichsdorf für sportliche Feststimmung, das interessierte Publikum zeigte sich erstaunt und fasziniert vom Zukunftssport Padbol, unter anderen Toni Polster, Irene Fuhrmann, Thomas Janeschitz und viele Besucher aus Sport, Politik und Wirtschaft.

Der Endstand

1. Spanien

2. Portugal

3. Rumänien

4. Brasilien

5. Katar

6. Italien

7. Ungarn

8. Kuwait

9. Frankreich

10. Deutschland

11. Belgien

12. Österreich

Das ist Padbol

Bei Padbol handelt es sich um eine im Jahr 2008 in Argentinien ins Leben gerufene Sportart.

Gespielt wird in Glasboxen auf einer Fläche von 6×10 Metern von zwei gegen zwei Spielern.

In der Mitte des Spielfeldes befindet sich ein 1 Meter hohes Netz.

Die Glaswände können genützt werden, um dem Spiel Tempo und Effet zu verleihen.

Ein eigener Ball (etwas kleiner und leichter als ein Fußball) mit besonderem Sprungverhalten unterstützt die Dynamik des Spiels.

Der speziell entwickelte Kunststoffboden aus Polypropylen verstärkt die Effekte.

Wie im Fußball dürfen alle Körperteile mit Ausnahme der Arme und Hände den Ball berühren.

Gezählt werden Punkte und Sätze wie beim Tennis.

Padbol wird in ca. 30 Ländern betrieben und ist auf dem Vormarsch nach Europa. Es werden bereits Welt- und Europameisterschaften ausgetragen. Und was besonders Padbol besonders attraktiv macht: es ist ein Sport für alle Generationen und Geschlechter, der auch kostengünstig ist, da es keine besondere Sportausrüstung benötigt.

(Österreichischer Padbol Verband) / Bild: BP Media