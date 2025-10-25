Paderborn holt sechsten Sieg in Serie – Elversberg patzt

Der SC Paderborn hat seine Siegesserie fortgesetzt und ist nach dem historischen sechsten Dreier in Folge auf den zweiten Platz der 2. deutschen Bundesliga geklettert. Die Ostwestfalen gewannen am zehnten Spieltag nach Rückstand 2:1 (1:1) beim Aufsteiger Dynamo Dresden. Sechs Siege in Folge waren dem SCP zuvor noch nie gelungen.

Filip Bilbija per Handelfmeter (45.+2) und Mika Baur (65.) trafen für Paderborn. Christoph Daferner war per Foulelfmeter (26.) für Dresden erfolgreich.

Elversberg muss Tabellenführung abgeben

Die Erfolgsserie der SV Elversberg hingegen ist gerissen, die Tabellenführung weg. Nach sieben Spielen ohne Niederlage mit 19 Punkten unterlagen die Saarländer bei Arminia Bielefeld 0:2 (0:2) und mussten Schalke 04 Rang eins überlassen. Die Königsblauen hatten am Freitag ein 1:0 gegen Darmstadt 98 vorgelegt.

Joel Grodowski (17.) und Florian Le Joncour per Eigentor (28.) trafen auf der Alm für die Ostwestfalen, die ihre Negativserie mit vier Pleiten beendeten. „Wir ziehen jetzt keine Fresse, weil wir verloren haben“, sagte Elversbergs Lukas Petkov bei Sky, „die zweite Liga ist eng. Wir haken das ganz schnell ab und versuchen wieder unser Glück in Berlin.“

Bochum verpasst nächsten Sieg

Der neue Trainer Uwe Rösler hat mit dem VfL Bochum den zweiten Sieg im zweiten Spiel verpasst. Der Erstliga-Absteiger kam trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) bei Mit-Absteiger Holstein Kiel hinaus.

Francis Onyeka traf in der 54. Minute per Foulelfmeter für den VfL. Louis Köster (86.) rettete das Remis zur Feier des 125. Geburtstags der Kieler.

(SID)

Bild: GEPA