Kleine Panne bei Havertz-Vorstellung sorgt für Lacher

Kai Havertz wird mit seinem 100-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea der teuerste deutsche Spieler der Geschichte. Doch auf der Insel rätseln sie: Kai wer?

“Kia” Havertz?! Der kleinee Schreibfehler bei der Präsentation von 100-Millionen-Euro-Mann Kai Havertz brachte dem FC Chelsea in den sozialen Medien den einen oder anderen spöttischen Kommentar ein.

“Ich kann es kaum erwarten, bis Kia Havertz neben Honda Ziyech, Chevrolet Pulisic und Tesla Werner spielt”, schrieb ein Scherzkeks bei Twitter.

Doch das Wortspiel mit den Automarken zeigte auch: Trotz seiner astronomisch hohen Ablöse muss sich Havertz unter all den Topstars in der Premier League erst einen Namen machen.

Can’t wait for Kia Havertz to play alongside Honda Ziyech, Chevrolet Pulisic and Tesla Werner. pic.twitter.com/njdrPbf21K

— Harry Moulton (@HarryMoulton4) September 4, 2020