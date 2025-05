Paolini feiert historischen Heimsieg

Die Italienerin Jasmine Paolini hat im Finale des WTA-Turniers von Rom Geschichte geschrieben. Die Weltranglistenfünfte setzte sich im Endspiel mit 6:4, 6:2 gegen die frühere US-Open-Siegerin Coco Gauff (USA) durch und sorgte im Profitennis für den ersten italienischen Triumph beim hochklassig besetzten Frauenturnier im Foro Italico.

„Es fühlt sich unwirklich an, es ist unglaublich, die Trophäe in den Händen zu halten. Ich bin so gerührt“, sagte Paolini auf dem Court: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin als Kind hierhergekommen, um dieses Turnier zu sehen. Die Trophäe in die Höhe zu stemmen, übertrifft meine Träume.“

Für Paolini ist es ihr insgesamt dritter Turniersieg auf der WTA-Tour. Am Samstagabend ließ die 29-Jährige der an Nummer vier gesetzten Gauff vor allem im zweiten Satz keine Chance und nahm ihrer Gegnerin gleich drei Aufschlagspiele ab.

Am Sonntag (17.00/Sky) kann Jannik Sinner dem italienischen Publikum den doppelten Heimsieg schenken. Im Finale des ATP-Masters misst sich die Nummer eins der Welt mit dem Spanier Carlos Alcaraz, der bereits nach seinem dritten Titel der Saison greift.

