Parade-Doppel Erler/Miedler hat wieder zueinander gefunden

Ihre Trennung war ebenso überraschend, wie es die am Montag verkündete Wiedervereinigung ist: 17 Monate nachdem Österreichs beste Tennis-Doppel-Spieler Lucas Miedler und Alexander Erler getrennte Wege gingen, wollen es die beiden wieder miteinander versuchen. Es sei „ein guter Zeitpunkt, um wieder gemeinsam anzugreifen“, erklärte Miedler in einer Aussendung. „Wir haben uns beide weiterentwickelt, stehen an unseren ‚career highs‘ und ergänzen uns spielerisch einfach sehr gut.“

Miedler spielte zuletzt an der Seite des Portugiesen Francisco Cabral, der sich nun mit dem vierfachen britischen Major-Gewinner Joe Salisbury zusammentut. „Es ist Teil des Geschäfts, dass jeder laufend für sich festlegt, was gerade das beste Set-up für ihn ist. Francisco hatte ein super Angebot von Joe Salisbury, und ich bin sehr glücklich, dass das Timing jetzt so gut für Alex und mich gepasst hat“, meinte der 29-jährige Niederösterreicher.

Neustart in Bukarest oder in Monte Carlo

Als man im Oktober 2024 noch im Moment des Triumphs in der Wiener Stadthalle nach dem siebenten gemeinsam errungenen ATP-Titel die Trennung verkündete, sei es „Zeit für ein neues Kapitel“ gewesen, betonte Erler. Der 28-jährige Tiroler war in der jüngeren Vergangenheit mit Robert Galloway aus den USA zusammengespannt. „Der Anruf von Lucas kam sehr überraschend, wir mussten uns im Team nicht lange abstimmen. Lucas und ich verstehen uns auf und abseits des Platzes einfach gut, jetzt wollen wir den nächsten Schritt in unserer Karriere machen.“

In dieser Woche beim ATP1000-Turnier in Miami wird das rot-weiß-rote Parade-Doppel noch getrennt mit den jeweils aktuellen Partnern an den Start gehen. Je nach Turnierverlauf erfolgt der Neustart für Erler/Miedler dann in Bukarest oder eine Woche später in Monte Carlo.

(APA)

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