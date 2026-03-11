Paralympics-Erfolgsduo Aigner/Sammer geht nun getrennte Wege

Eigentlich war es nur ein Provisorium aus der Not heraus, doch es brachte Doppel-Gold und Silber: Para-Alpinski-Star Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer können nach drei gemeinsamen Rennen bei den Paralympics in Cortina mit zwei Siegen und einem zweiten Platz überaus erfolgreich bilanzieren.

Für die letzten Rennen trennen sich aber wie geplant die Wege des Duos. Die Technikbewerbe bestreitet Aigner mit Eric Digruber, weil Sammer ihren Stammfahrer Michael Scharnagl führt.

Die sehbeeinträchtigte Aigner zeigte sich beeindruckt, wie gut das Zusammenspiel mit der erst 16-jährigen Sammer auf der größten Bühne für Parasportler verlaufen ist. Mit ihrer Schwester Elisabeth, die verletzt kurzfristig absagen musste, habe sie das jahrelang geübt. „Natürlich ist es ein volles Phänomen und Wunder, dass man wen findet, wo das auf Anhieb funktioniert. Weil man muss einfach auch außerhalb der Piste zusammenpassen. Und ich weiß, dass ich oft auch nicht die einfachste Person bin“, meinte die Niederösterreicherin.

„Wie eine Schwester, die ich immer wollte“

Aigner war jedenfalls sehr dankbar. „So eine Person findet man nicht so einfach. Und ja, die Lilly gehört jetzt zu einer meiner engeren Freunde“, sagte die 23-Jährige, um das gleich noch zu steigern: „Die Lilly ist wie eine kleine Schwester, die ich immer wollte.“ In Cortina teilt man weiter das Zimmer bis zum Schluss. „Wir bleiben eh immer beieinander. So ist es ja nicht, wir trennen uns ja jetzt nicht. Wenn sie etwas braucht, dann bin ich schon da für sie“, sagte Sammer.

Die Tirolerin bedankte sich auch noch einmal bei Scharnagl, der wesentlichen Anteil am Erfolgsprovisorium hatte. „Ich muss wirklich noch einmal danke sagen, weil er mich einfach mit der Vroni fahren hat lassen. Das ist echt richtig lässig.“ Gerade der Erfolg am Dienstag in der Kombination ist erstaunlich, hat man doch Slalom nur einmal gemeinsam trainiert. „Da haben wir ein bisschen experimentiert“, erzählte Aigner.

Nun Guide-Wechsel

In den weiteren Rennen wird man nun einander anfeuern. Die Zusammenarbeit mit Digruber soll ebenfalls Erfolg bringen. „Eric ist schon wie ein heißes Eisen. Der glüht schon richtig für den Slalom und für den Riesentorlauf. Den kann ich dann gar nicht mehr bremsen. Der wird mich da runterjagen. Ein bisschen nervös wird er schon sein, aber er lässt es sich nicht anmerken“, prophezeite Aigner, die in der Vergangenheit schon einige Rennen mit Digruber gefahren ist. „Das hat immer auf Anhieb auch funktioniert.“

(APA) Foto: Imago