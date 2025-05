Der Paris FC hat am Freitag in der vorletzten Runde der Ligue 2 den Aufstieg in die höchste französische Fußball-Spielklasse geschafft.

Der Club ist seit dem Vorjahr im Besitz der 165 Milliarden Euro schweren Familie Arnault. Zudem hält der österreichische Konzern Red Bull Anteile an dem Verein, der mittelfristig Paris Saint-Germain Konkurrenz machen will.

(APA) Foto: Imago