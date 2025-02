Paris im Crans-Montana-Abschlusstraining vorne – Kriechmayr Sechster

Der Südtiroler Dominik Paris hat am Freitag im Abschlusstraining für die alpine Weltcup-Abfahrt der Männer in Crans-Montana Bestzeit markiert.

Der Schweizer Ski-Weltmeister Franjo von Allmen (+0,41) kam hinter dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (+0,28) auf Rang drei, Vize-Weltmeister Vincent Kriechmayr wurde als bester Österreicher Sechster (+0,55). Das Rennen ist für Samstag (10.00 Uhr) angesetzt, für Sonntag (10.30 Uhr, jeweils ORF 1) ist ein Super-G vorgesehen.

Der am Vortag viertplatzierte Oberösterreicher Daniel Hemetsberger kam als Zehnter bei etwas härterer Piste und rund 3,5 Sekunden kürzerer Fahrt wieder in die Top Ten (+0,99), Stefan Babinsky wurde 14. (+1,17). Der Steirer Stefan Eichberger, am Donnerstag Zweiter, war fünf Plätze hinter dem Schweizer Marco Odermatt (+1,37) auf Position 24 zu finden (+1,50). „Es ist vielleicht nicht so spektakulär wie andere Abfahrten, aber das spielt keine Rolle“, meinte Kriechmayr über die WM-Strecke 2027. „Die Besten werden sich durchsetzen. Man muss da mit sehr viel Gefühl runterfahren.“

(APA) / Bild: GEPA