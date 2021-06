Partie Portugal vs. Deutschland sorgte für Rekordflut

Das 4:2 der deutschen Nationalmannschaft am Samstag in München gegen Portugal bei der EURO hat einige bemerkenswerte Einträge im Statistik-Buch hinterlassen. Eine Auswahl:

1 – Als erstes Team in der EM-Geschichte verschuldete das deutsche Team ein Eigentor und profitierte auch von einem Eigentor. Dem entscheidenden Treffer von Mats Hummels beim 0:1 gegen Frankreich folgten nun die zwei Eigentore Portugals beim 4:2-Sieg der DFB-Elf.

2 – Als erstem europäischen Team unterliefen Portugal in einem Spiel bei einer WM oder EM gleich zwei Eigentore. Ruben Dias und Raphael Guerreiro trafen ins eigene Netz.

4 – Vier Gegentore kassierte Portugal in 67 Partien bei großen Turnieren nur zweimal, jeweils gegen Deutschland. Auf das 0:4 bei der WM 2014 in Brasilien folgte nun das 2:4 bei der EM in München.

4 – Als erster amtierender Europameister kassierte Portugal in einem EM-Spiel 4 Gegentore.