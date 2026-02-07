Passler beeinsprucht Doping-Suspendierung beim CAS

Die italienische Biathletin Rebecca Passler hat ihre vorläufige Suspendierung aufgrund eines positiven Dopingtests auf die verbotene Substanz Letrozol bei der Olympia-Ad-hoc-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) beeinsprucht.

Die Südtirolerin war Anfang der Woche aufgrund des Befundes aus einem Test im Jänner vorläufig gesperrt worden. Im Falle eines Schuldspruchs im eingeleiteten Dopingverfahren droht ihr eine Sperre von zwei Jahren.

Beim CAS beantragte Passler laut Angaben des Gerichtshofes vom Samstag die sofortige Aufhebung der Suspendierung, weil kein Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliege und der positive Test durch Kontamination ohne ihr Verschulden zustande gekommen sei. Die Anhörung vor dem CAS wird voraussichtlich am 10. Februar erfolgen. Passler ist seit mehreren Jahren mit dem am Sonntag in der Biathlon-Mixedstaffel antretenden Österreicher Dominic Unterweger liiert.

