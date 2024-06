Passmaschine & Sieggarant: Die CL-Bestmarken von Kroos

Toni Kroos bestreitet beim CL-Finale (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass), in London sein letztes Spiel für Real Madrid auf Vereinsebene und hört damit in einem Wettbewerb auf, den der Deutsche maßgeblich mit seinen Erfolgen geprägt hat. Das zeigen vor allem auch die Statistiken vom Sportanalyseunternehmen Opta.

Wenn am Samstagabend gegen 21 Uhr im legendären Wembley-Stadion im Nordwesten Londons der Anpfiff ertönt, wird das größtmögliche Spiel auf Klubebene eingeleitet, doch zugleich beginnen dann auch die letzten 90 Minuten von Toni Kroos in der Champions League.

Bereits fünf (!) Mal durfte der deutsche Nationalspieler den Henkelpott in die Höhe recken, bei sechs Finalteilnahmen. Mit der Partie gegen den BVB bestreitet der 34-Jährige nun sein sechstes CL-Finale und erreicht damit zusammen mit seinen Mitspielern um Daniel Carvajal und Luka Modric den Bestwert von Cristiano Ronaldo und Paolo Maldini.

Mit seinen fünf Titeln ist er zudem bereits jetzt zusammen mit einigen anderen Spielern Rekord-CL-Sieger. Jubelt Kroos auch Samstagnacht, würde er Ronaldo und Co. in der Statistik gar überholen.

CL-Passrekordhalter Kroos

Die Partie gegen Dortmund wird zudem das 151. CL-Spiel des Mittelfeldstrategen, womit er mit dem bisherigen deutschen Rekordhalter Thomas Müller wieder gleichzieht. Sollten die Madrilenen erneut gewinnen, wäre der Sieg auch noch bereits der 40. CL-Erfolg von Kroos in der K.o.-Runde. In der Geschichte des Wettbewerbs steht in diesem Ranking nur ein gewisser Ronaldo mit 47 Erfolgen vor dem Deutschen.

Alleiniger CL-Rekordhalter ist Kroos mit seinen Pässen. Seit der Datenerfassung gab es keinen Spieler, der in der Königsklasse mehr Pässe gespielt hat als der Weltmeister von 2014.

Passmaschine Kroos ist maßgeblich für den unglaublichen Erfolg der Königlichen in der Champions League im letzten Jahrzehnt mitverantwortlich. Eine große Persönlichkeit des Sports, wird am Samstagabend zum letzten Mal für seinen Verein auflaufen.

(Sky Sport DE)/Bild: Imago