Paukenschlag bei Aston Martin: Newey hört als Teamchef auf

Paukenschlag bei Aston Martin: Adrian Newey gibt seine Rolle als Teamchef überraschend wieder ab. Wie Motorsport.com berichtet, wird sich der 67-Järhige künftig wieder ausschließlich auf die technischen Bereiche konzentrieren.

Noch überraschender ist die Nachfolge: Jonathan Wheatley soll den Posten übernehmen. Der Brite verlässt dafür laut Motorsport.com und Motorsport-Total.com bereits nach rund zehn Monaten wieder das Audi-Projekt und kehrt nach Großbritannien zurück.

Aston Martin vor personellem Umbruch

Der Zeitpunkt des Wechsels ist derzeit noch unklar. Hintergrund sollen vertragliche Verpflichtungen Wheatleys bei Audi sein. Klar ist jedoch: Für den erfahrenen Formel-1-Teammanager bedeutet der Schritt auch geografisch eine Rückkehr zu bekannten Gefilden.

Der Aston-Martin-Sitz in Silverstone liegt nur wenige Kilometer vom Red-Bull-Hauptquartier entfernt. Jenem Team, bei dem Wheatley über zwei Jahrzehnte tätig war.

Mehr Einfluss für Wheatley erwartet

Bei Aston Martin dürfte Wheatley deutlich mehr Gestaltungsspielraum erhalten als zuletzt bei Audi. Dort berichtete er direkt an den Vorstand, teilte sich jedoch Entscheidungsbefugnisse mit CEO Mattia Binotto.

In Silverstone hingegen soll der Brite umfassendere Kompetenzen als Teamchef bekommen. Laut Motorsport.com könnte sogar Newey selbst eine Rolle bei der Verpflichtung gespielt haben. Die Beiden arbeiteten lange gemeinsam bei Red Bull.

Newey zieht sich frühzeitig zurück

Neweys Rückzug erfolgt überraschend früh: Erst vor wenigen Monaten hatte er die Rolle des Teamchefs übernommen. Die Entscheidung fällt in einer ohnehin schwierigen Phase für Aston Martin, die hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Nun richtet sich der Fokus des Erfolgsdesigners wieder voll auf die Technik während Wheatley vor der Aufgabe steht, das Team in einer entscheidenden Phase neu auszurichten.

(Red.) / Bild: Imago