Paukenschlag: Pochettino verlässt Chelsea

Mauricio Pochettino ist nicht mehr Trainer des FC Chelsea. Das vermelden die Londoner am Dienstagabend. Der Argentinier war nur eine Saison in seiner Funktion bei den „Blues“ tätig.

Laut dem einer Stellungnahme des Vereins haben sich beide Parteien einvernehmlich auf die Trennung geeinigt. Pochettino stand bei Chelsea über die Saison hinweg immer wieder in der Kritik, die Trennung kommt jedoch zu einem durchaus überraschenden Zeitpunkt. Zuletzt zeigten sich die „Blues“ wieder stark verbessert, in der Rückrunde waren die Londoner das viertstärkste Team der Liga. Nach langer Zeit in der Tabellenmitte schloß Chelsea die Saison auf dem sechsten Platz ab und spielt kommende Saison wieder in einem europäischen Pokalbewerb.

„Im Namen aller bei Chelsea möchten wir Mauricio unseren Dank für seine Dienste in dieser Saison aussprechen. Er ist jederzeit wieder an der Stamford Bridge willkommen und wir wünschen ihm für seine zukünftige Trainerkarriere alles Gute“, werden die Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley in der Pressemitteilung zitiert.

Aus trotz positiver Bilanz

„Vielen Dank an die Chelsea-Eigentümergruppe und die Sportdirektoren für die Gelegenheit, Teil der Geschichte dieses Fußballvereins zu sein. Der Verein ist nun gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren in der Premier League und in Europa weiter voranzukommen“, sagte Pochettino.

Unter Pochettino absolvierte Chelsea in der Saison 2023/24 51 Pflichtspiele in drei nationalen Bewerben. Die Bilanz ist mit 27 Siegen, zehn Remis und 14 Niederlagen positiv, aber wohl unter dem Anspruch der Klubverantwortlichen.

Pochettino out! – Kommt jetzt Tuchel?

Nachfolger des Argentiniers könnte Thomas Tuchel, der den FC Bayern verlässt, werden. Nach Sky-Informationen ist Chelsea für den 50-Jährigen eine ganz konkrete Option. Tuchel hat in dieser Woche auf eine Entscheidung beim London-Klub gewartet.

Es gab bereits lockere Gespräche in den vergangenen Tagen. Tuchel sieht seine Mission bei Chelsea noch nicht als erfüllt an und kann sich eine Rückkehr an die Stamford Bridge sehr gut vorstellen. Manchester United und Chelsea waren immer die zwei Optionen, die Tuchel im Auge hatte, wenn er in diesem Sommer in die Premier League zurückkehrt. Ein weiterer Kandidat bei Chelsea ist auch Roberto De Zerbi.

