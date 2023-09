Pavard erklärt Inter-Wechsel

Benjamin Pavard hat seinen Wechsel im Sommer zu Inter Mailand erklärt. „Ich war sieben Jahre lang in Deutschland und hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war ein neues Abenteuer zu wagen“, sagte der Franzose in einem Interview mit DAZN.

„Dann kam Inter, ein Verein mit einer langen Geschichte und Legenden wie Javier Zanetti. Die Entscheidung lag auf der Hand“, so Pavard weiter. „Inter hat die gleichen Ambitionen wie ich und will jedes Turnier gewinnen. Wir hoffen, dass wir am Ende der Saison so viele Siege wie möglich feiern können.“

Pavard absolvierte für den FC Bayern insgesamt 163 Pflichtspiele, in der aktuellen Saison bei Inter saß er in vier Liga-Spielen bisher dreimal ohne Einsatz auf der Bank.

(Red.)

Bild: Imago