Peinlicher Kabinen-Fauxpas: Real schreibt Bellingham falsch

Real Madrid ist in der Kabine im Estadio Santiago Bernabeu ein peinlicher Fauxpas unterlaufen. Dieses Mal ist Jude Bellingham der Leidtragende.

Wie in einem nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Getafe von den Königlichen selbst verbreiteten Video zu sehen ist, wurde der Name von Neuzugang Jude Bellingham an seinem Kabinen-Spind falsch buchstabiert.

An seinem Platz ist fälschlicherweise „Bellimgham“ zu lesen. Der 20-jährige Engländer und Ex-BVB-Profi war im Sommer für satte 103 Millionen Euro in Spaniens Hauptstadt gewechselt. Nachdem es bereits im vergangenen Jahr Neuzugang und Nationalspieler Antonio Rüdiger getroffen hatte („Rüdiguer“ anstatt „Rüdiger“), muss nun also auch der Name von Bellingham noch einmal korrigiert werden.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Der Mittelfeld-Mann selbst wird mit Sicherheit eher darüber schmunzeln können. Für ihn hätte sein Start bei den „Blancos“ nicht besser laufen können. In jedem der bisher absolvierten vier La-Liga-Partien hat er getroffen, einmal sogar doppelt.

(Red.)

Bild: Imago