Penguins wenden Aus im NHL-Playoff ab

Die Pittsburgh Penguins haben das Ausscheiden in der ersten NHL-Playoff-Runde mit einem 4:2-Sieg bei den Philadelphia Flyers abgewendet.

Eishockey-Star Sindey Crosby steuerte am Samstag (Ortszeit) ein Tor und einen Assist bei, sein Team liegt in der „best of seven“-Serie mit 1:3 aber weiter klar zurück. Ausgeschieden sind die Ottawa Senators. Ein 2:4 gegen die Carolina Hurricanes, das beste Team des Grunddurchgangs im Osten, brachte das sieglose Out der Kanadier.

Im Westen glich Minnesota Wild daheim durch ein 3:2 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars auf 2:2 aus.

(APA) / Bild: Imago