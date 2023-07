Perez über Red-Bull-Zukunft: „Liegt in meinen Händen“

An den letzten fünf Rennwochenenden hat es Sergio Perez jeweils nicht ins Q3 geschafft, seine Formschwankungen sorgen seit einiger Zeit für Gesprächsstoff um seine Zukunft bei Red Bull. Perez selbst sieht das Schicksal in den eigenen Händen liegen.

Für das kommende Jahr besitzt Perez noch Vertrag bei Red Bull, Teamchef Christian Horner betonte jüngst, mit derselben Fahrerpaarung auch für 2024 zu planen.

Perez: „Konzentriere mich nicht auf 2025“

Gleichzeitig erklärte er aber auch, dass sich Ricciardo „unbedingt für den Red-Bull-Sitz 2025 in Position bringen“ wolle, so Horner im F1 Nation-Podcast. „Das ist sein goldenes Ziel. Indem er zu Alpha Tauri geht, denke ich, dass er das als seinen besten Weg ansieht, sich für 2025 zu bewerben“, meinte der Teamchef weiter.

Perez will sich von der Personalrochade beim Tochterteam Alpha Tauri jedoch nicht beeinflussen lassen: „Ich bin seit 13 Jahren in der F1, also denke ich nicht weiter voraus“, erklärte der Mexikaner. „Ich konzentriere mich auf Ungarn und Belgien, nicht auf das Jahr 2025.“

Verstappen über Ricciardo: „Wollte nie, dass er geht“

Seine schlechten Qualfying-Ergebnisse will Perez am liebsten schon in Ungarn (21. bis 23. Juli live auf Sky Sport Formel 1) vergessen machen. „Es liegt in meiner Hand. Ich bin ein Gewinner, ich möchte keine schlechten Wochenenden haben, dafür bin ich nicht hier“, meinte der Red-Bull-Pilot.

Sein Teamkollege Max Verstappen begrüßte das Comeback von Ricciardo. „Es ist toll, Daniel wieder in der Familie zu haben. Ich wollte eigentlich nie, dass er geht“, meinte der zweimalige Weltmeister.

Ricciardo: “Eine Rückkehr zu Red Bull eines Tages wäre ein Märchen“

Und rechnete seinem ehemaligen Teamkollegen ebenfalls Chancen auf den zweiten Red-Bull-Sitz 2025 aus: „Wenn Daniel sich dort, wo er jetzt ist, gut schlägt, dann hat man natürlich die Möglichkeit, wieder aufzusteigen. Es ist also alles offen, um ehrlich zu sein.“

(Red.)

Bild: Imago