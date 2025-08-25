Perez vor F1-Comeback – Vorstellung noch diese Woche?

Nach einem Dauertief hat Sergio Perez Ende 2024 seinen Platz bei Red Bull an der Seite von Max Verstappen verloren. Nun soll der Routinier zurückkehren. Sein neuer Arbeitgeber ist ein Neuling.

Der 35-Jährige soll noch in dieser Woche als erster Fahrer des neuen US-Teams Cadillac vorgestellt werden und einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine dritte Saison erhalten. Das berichtet das Fachportal Autosport.com vor dem Großen Preis der Niederlande am Sonntag (ab 15 Uhr, Live bei Sky!) in Zandvoort.

Als möglicher zweiter Fahrer neben dem sechsmaligen Grand-Prix-Sieger Perez wird der frühere Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas (35) gehandelt. Auch Mick Schumacher (26) galt zuletzt als einer der Anwärter auf ein Cadillac-Cockpit, seine Hoffnungen auf die Rückkehr in die Formel 1 werden sich aber wohl erneut nicht erfüllen.

Cadillac steigt als krasser Außenseiter ein

Perez hatte sich in diesem Jahr eine Motorsport-Auszeit genommen. Neben seiner Erfahrung aus 281 Rennen bringt der Routinier bei Cadillac außerdem mehrere Millionen US-Dollar von privaten Sponsoren mit. Der Vize-Weltmeister von 2023 hatte Red Bull Ende der vergangenen Saison nach einem Dauertief trotz gültigen Vertrags bis Ende 2026 verlassen müssen.

Cadillac steigt 2026 als elfter Rennstall neu in die Formel 1 ein und gilt als absoluter Außenseiter. Nach längerem Ringen mit den anderen Teams und den Verantwortlichen der Rennserie hatte der US-Autobauer auch auf Druck des Weltverbandes Fia die Erlaubnis zur Teilnahme an der Königsklasse des Motorsports erhalten.

Red Bull Racing wohl in Verhandlungen mit IndyCar-Star

Red Bull Racing hat offenbar Interesse daran, IndyCar-Star Alex Palou für die Formel-1-Saison 2026 ins Team zu holen – und zwar an die Seite des vierfachen F1-Weltmeisters Max Verstappen. Laut Insider-Quellen der amerikanischen IndyStar könnten die Verhandlungen in den kommenden Monaten Fahrt aufnehmen. Palou, der die US-amerikanische Rennserie mit vier Titeln in den letzten fünf Jahren dominierte, steht noch bis 2026 bei Chip Ganassi Racing unter Vertrag.

Allerdings soll sein aktueller Deal eine Ausstiegsklausel enthalten, die ihm einen Wechsel in die Formel 1 ermöglicht. Dies aber nur gegen eine stattliche Ablösesumme. Auf Anfrage der IndyStar bestritt Palou, dass bereits Gespräche zwischen ihm oder seinem aktuellen Team und Red Bull stattgefunden hätten.

Palou zweimal kurz vor McLaren-Engagement

Der 28-jährige Spanier wird nicht das erste Mal mit einem Wechsel in die Formel 1 in Verbindung gebracht. Bereits zwei Mal stand Palou schon vor einem Engagement bei McLaren, nur um am Ende schließlich doch dem US-amerikanischen Pendant der F1 treu zu bleiben.

Infolge der gescheiterten Verhandlungen kam es sogar zu einem Rechtsstreit zwischen dem Fahrer, Chip Ganassi Racing und McLaren. Nun könnte Red Bull der Schlüssel für einen neuen Anlauf sein.

