Perfekter Konter! Trummer erzielt Tor des Monats Oktober

Tim Trummer hat das Tor des Monats Oktober 2025 in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Salzburg-Profi traf in der 11. Runde beim 3:0-Sieg bei der Wiener Austria sehenswert nach einem stark ausgespielten Konter.

„Überglücklich“: Trummer bejubelt erstes Tor für Salzburg

Trummer setzte sich im Voting vor Otar Kiteishvili (Sturm Graz) und Antonio Van Wyk (SV Ried) durch. Zur Auswahl standen die Treffer der Runden neun bis elf.

Alle Kandidaten im Überblick:

Beitragsbild: GEPA