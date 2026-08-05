Perfekter Saisonstart: Rapid will Siegesserie in Estland ausbauen

Vier Spiele, vier Siege, 13:3-Tore: Für Rapid hätte der Start in die neue Pflichtspielsaison kaum besser verlaufen können. Beim Premieren-Gastspiel in Estland soll sich an diesem Trend nichts ändern.

Nach dem souveränen Auftritt gegen Santa Coloma aus Andorra wartet in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League mit Paide Linnameeskond neuerlich ein „Underdog“. Das Hinspiel steigt am Donnerstag (18.00 Uhr) im estnischen Nationalstadion in Tallinn.

Das „Lillekülla Staadion“ wird dabei besser gefüllt sein, als das bei Österreichs 2:0-Erfolg in der EM-Qualifikation am 16. November 2023 der Fall war. Um die 5.000 Fans werden in der fast 15.000 Zuschauer fassenden Arena, in der im August 2018 Atletico Madrid im Derby gegen Real den UEFA-Supercup für sich entschieden hatte, erwartet. Zumindest 300 davon werden bei einer angenehmen Temperatur von rund 23 Grad den Hütteldorfern die Daumen drücken. „Wir wollen uns eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen“, sagte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.

Bei einem Sieg würde sich ein weiterer Trend fortsetzen. Vergangenes Jahr gab es beim Erstauftritt in Montenegro (FK Decic Tuzi) einen Sieg, zuletzt bei der Premiere in Andorra einen 3:1-Erfolg. „Wir sollten das Spiel kontrollieren und den Aufstieg schaffen“, sagte Petter Nosa Dahl. Der 22-jährige Norweger sorgte mit seinem frühen Tor zum entscheidenden 1:0 gegen Altach am Sonntag für einen zufriedenstellenden Ligaauftakt. Die Vorarlberger hatten die Wiener mit einem mutigen Auftritt vor allem nach der Pause vor sehr große Probleme gestellt. Paide wird wohl einen defensiveren Ansatz wählen.

Einzelne Rapidler mehr wert als Gegner

„Es ist zu erwarten, dass wir auf einen sehr tief stehenden Gegner treffen, der gegen Zira, ein Team, das trotz des Ausscheidens einen starken Eindruck machte, manchmal mit einer Sechser-Kette in der Defensive agierte“, erläuterte Hoff Thorup. In der Offensive der Esten gelte es, auf den 35-jährigen Henri Anier zu achten. Der 104-fache Teamstürmer aus Estland fixierte mit dem 1:1-Ausgleich im Rückspiel gegen Zira auch den Aufstieg.

Mit Blick auf den Marktwert hinken die Esten klar hinterher, mit Nikolaus Wurmbrand, Romeo Amane (je 5 Mio. Euro) und Serge-Philippe Raux-Yao (4 Mio.) gibt es gleich drei Rapidler, die jeweils mehr wert sind als das gesamte Team des Gegners zusammen (3,85 Mio.).

Die Retourpartie geht schon am 12. August (18.00 Uhr) über die Bühne. Auf den Aufsteiger wartet im Play-off, der letzten Runde vor der Ligaphase, der Verlierer aus der Partie Benfica Lissabon – Heart of Midlothian. Der Club aus Schottland scheiterte in der Champions-League-Quali an Sturm Graz.