Perrot sichert sich kleine Kristallkugel im Einzel

Der Franzose Eric Perrot hat sich im Biathlon-Weltcup die kleine Kristallkugel im Einzel gesichert.

Der 24-Jährige gewann am Freitag über die 20 km in Kontiolahti vor dem ebenfalls fehlerfreien Norweger-Duo Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad. Perrot baute auch seine Führung im Gesamtweltcup aus. Bester Österreicher war Dominic Unterweger als 31. mit zwei Schießfehlern, Patrick Jakob (ebenfalls zwei Fehler) wurde 34. Simon Eder fehlt in Finnland aufgrund einer Erkrankung.

Am Samstag geht es in Kontiolahti mit dem Massenstart der Frauen und der Männer-Staffel weiter.

(APA)/Bild: Imago