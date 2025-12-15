Personal-Puzzle in Dortmund: Das soll im Sommer passieren

Während sich die erste Saisonhälfte dem Ende entgegenneigt, läuft bei Borussia Dortmund schon die Personalplanung für die kommende Spielzeit.

Dabei haben die BVB-Bosse um Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl nach Sky Sport Informationen schon erste Entscheidungen getroffen.

Wer geht und wo herrscht Bedarf?

„Der BVB zeigt das, was er im Moment kann – vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.“ Zu dieser Erkenntnis kam Didi Hamann nach dem enttäuschenden 2:2-Remis gegen Bodö/Glimt in der Champions League. Der Sky Sport-Experte legte damit den Finger in die Wunde. Der BVB habe ein Qualitätsproblem, was auch den Vereinsbossen nicht entgangen ist.

Dortmund will sich bei Außenverteidigung verstärken

Nach Sky–Informationen sind die BVB-Verantwortlichen unter anderem mit der personellen Besetzung auf den Außenverteidiger-Positionen unzufrieden. Julian Ryerson und Daniel Svensson erfüllen zwar die sportlichen Erwartungen, bringen allerdings keine Top-Qualität mit.

Während Yan Couto (gekommen von Manchester City für 20 Millionen Euro) Stück für Stück in Dortmund ankommt, steht hinter der Zukunft von Ramy Bensebaini ein Fragezeichen. Der Vertrag des Algeriers läuft 2027 aus. Anders als bei Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck liegt Bensebaini noch kein neues Vertragsangebot vor. Aufgrund der genannten Gründe möchte sich Dortmund im kommenden Sommer auf den besagten Positionen umschauen.

Drei BVB-Stars können gehen

Doch nicht nur auf der Zugangs-, sondern auch auf der Abgangsseite soll sich in Dortmund was tun. Wie Sky Sport erfuhr, sollen mindestens drei Spieler den Verein verlassen. Zu den konkreten Abgangskandidaten zählen Niklas Süle, Pascal Groß und Salih Özcan. Die Verträge von Topverdiener Süle und Mittelfeldspieler Özcan laufen im Sommer 2026 aus. Der BVB wird mit beiden Spielern keine Vertragsverlängerung anstreben.

Auch das Arbeitspapier von Routinier Groß läuft aus. Hier gibt es eine vertragliche Option zur Verlängerung, jedoch wird diese wohl nicht gezogen.

Süle trägt seit 2022 das Trikot des BVB und stand in 101 Spielen auf dem Rasen. Im gleichen Sommer fand auch Özcan (gekommen vom 1. FC Köln) den Weg ins Ruhrgebiet. Der 34-jährige Groß (gekommen im Sommer 2024) stand für den BVB insgesamt 65-mal auf dem Rasen.

(Patrick Berger & Jonas Gerhartz/skysport.de) / Bild: Imago